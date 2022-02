Une hausse justifiée du prix du lait selon les producteurs

L'augmentation de 8,4 % du prix du lait à la ferme, entrée en vigueur mardi, est justifiée selon les Producteurs de lait du Québec.

Son président, Daniel Gobeil, explique que cette hausse viendra contrebalancer les coûts de production des fermes laitières qui ont considérablement augmentés en raison de la pandémie.

« La hausse des coûts de production sur les fermes laitières, cette année, a été de plus de 13 %. Les fertilisants et les carburants ont monté leurs prix de 46 % et les coûts d'alimentation ont augmenté de façon exceptionnelle. » - Daniel Gobeil

Un panier d'épicerie de plus en plus cher

Daniel Gobeil est conscient que le prix du panier d'épicerie a déjà considérablement augmenté et s'en dit soucieux. Il rappelle toutefois que l'inflation des produits laitiers au Québec a été de seulement 3 % au cours des cinq dernières années, soit beaucoup moindre que d'autres aliments.

« On a connu deux années de diminution de prix à la ferme et des années très très stables, tandis que les autres aliments ont connu une inflation de 9 %. » - Daniel Gobeil

Le président admet toutefois que, l'an dernier, le prix du lait a connu une hausse considérable chez les détaillants, alors qu'elle était négligeable à la ferme.

« Avec cet ajustement qui sera plus important pour nous cette année, on espère que les détaillants, dont une très grande concentration font des affaires d'or, feront la part des choses pour le consommateur. »

Le président des Producteurs de lait du Québec croit que la population est sensibilisée plus que jamais à l'achat local et a confiance qu'elle continuera à encourager les producteurs locaux.

L'augmentation de 0,06 $ à 0,09 $ du litre, dépendamment du contenant, est la plus forte hausse jamais enregistrée. Daniel Gobeil explique que 75 % de cette augmentation s'appliquent à la matière grasse dont est, en partie, composée le lait. C'est pourquoi les produits plus riches en gras, comme le fromage et le beurre, verront leur prix être augmenté.

La hausse du prix du lait survient chaque année le 1er février et est chapeautée par la Commission canadienne du lait.