Une Jonquiéroise attend depuis 5 ans pour un quadriporteur

Une Jonquiéroise atteinte de la sclérose en plaques attend depuis 5 ans pour avoir un quadriporteur. Entretemps, Sylvie Cloutier a cessé de marcher il y a trois ans.

N'ayant pas accès à une couverture d'assurance maladie au privé, son neurologue a fait une demande au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour qu'elle puisse bénéficier du programme d'attribution des quadriporteurs.

Depuis tout ce temps, on ne fait que lui répéter qu'elle est sur la liste d'attente, sans autres explications.

« La maladie n'est pas sur le break et à un certain moment donné ça devient frustrant. Là, il fait beau et j'aimerais ça aller dehors, aller à l'épicerie, à la pharmacie ou juste prendre de l'air. J'aimerais ça vivre un peu. »