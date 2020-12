Une lieutenante de la police de Saguenay dans l’embarras pour ses propos sur la pandémie

Manifester publiquement son désaccord face aux règles sanitaires va à l'encontre du code déontologique des policiers, affirme l'avocat criminaliste Me Jean-Marc Fradette.

Il réagissait au cas de cette lieutenante de Saguenay qui a publié de nombreux propos dérangeants par rapport à la pandémie sur sa page Facebook. Me Fradette soutient que ce n'est pas une question de liberté d'expression.

«Quand on est dans la police, nos opinions, il faut qu'on les garde un peu pour nous. Ça peut être vu comme un encouragement à ne pas respecter la loi. Quand on est dans la police, on est un personnage public soumis aux règles déontologiques, 24 heures sur 24.»