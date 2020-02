Une majorité d'employeur sensible à la conciliation étude-travail

Près de 70% des employeurs considèrent que le succès scolaire de leurs jeunes employés est une priorité. C'est ce que montre un sondage Léger rendu public dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, qui se déroulent sous le thème « Nos gestes, un + pour leur réussite ».

Une majorité de patrons disent valider la disponibilité de leurs jeunes employés avant de monter les horaires et disent être flexibles en période d'examens. Cependant, seulement 31% des répondants donnent systématiquement des encouragements à persévérer. Par ailleurs, pour ceux qui posent peu ou pas de gestes pour la persévérance scolaire de leurs employés, 74 à 86% disent qu'ils aimeraient être en mesure de le faire plus régulièrement à l'avenir.

Pour Maryse Gagnon, propriétaire du Dépanneur Métabetchouan, la clef d'une saine gestion des employés-étudiants est la bonne communication avec eux. Elle a d'ailleurs établi de les rencontrer individuellement à chaque deux mois:

«On discute de comment ça va dans leur vie, comment ça va à l'école, comment ça va dans leur travail. Et c'est là qu'on fait des ajustements. J'ai une grosse période d'examens qui s'en vient, j'ai de la difficulté en mathématique, alors là on pose des gestes pour les accompagner et que ce soit facilitant pour eux.»