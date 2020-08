Une manifestation contre le port du masque se prépare à Saguenay

Une manifestation contre le port du masque et les autres mesures sanitaires est prévue samedi à Chicoutimi. La comédienne Lucie Laurier qui fait jaser pour ses prises de positions sur le sujet y sera, tout comme l'ancien dirigeant de la Meute Steeve L'Artiss Charland ainsi que Alexis Cossette et Frédéric Pitre.

Les organisateurs de la manifestation, Les Patriotes Sag Lac, précisent sur la page Facebook de l'événement qu'il s'agit d'un rassemblement sans violence pour prôner les droits des Québécois.

« Vous êtes tannés des mesures sanitaires imposées par nos gouvernements et la santé publique, vous être contre le Projet de loi 61, le port du masque obligatoire et ce qui s'en vient dans les écoles. Vous pensez que quelque chose cloche dans tout ceci, tu as envie d'en parler et de te rassembler. Manifester ton désaccord dans une ambiance sans violence. Amenez vos amis et votre entourage , il est plus que temps de faire valoir nos droits et libertés !!! Drapeaux?? pancartes et percussions???? seront aussi les bienvenus!! » - tiré de Facebook