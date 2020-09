Une manifestation contre le projet GNL/Gazoduq à Saguenay

Une manifestation se prépare à la veille du début des travaux du Bureau d'audience publique sur l'environnement (BAPE) sur le complexe de liquéfaction de gaz naturel GNL/Gazoduq qu'on prévoit construire sur le site de Port Saguenay à La Baie. Le rassemblement dit familial et festif se tiendra le samedi 12 septembre, sur la zone portuaire de Chicoutimi.

Il s’agira de la 6e manifestation contre les projets de GNL Québec et de Gazoduq au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis novembre 2018. D'autres manifestations ont également eu lieu à Amos, Mashteuiatsh et Montréal.

La commission du BAPE s'amorcera le 14 septembre. Les modalités et le calendrier des travaux n'ont pas encore été annoncés, mais les militants de la Coalition Fjord sont prêts. Le co-porte-parole, Adrien Guibert-Barthez croit qu'il faut recommencer à parler publiquement de ce projet qui va, selon lui, à l'encontre de l'urgence climatique. :

« Le projet GNL fait vraiment réagir parce que de plus en plus on se rend compte qu'il a beaucoup plus d'impacts négatifs que positifs. On parle d'effacer tous les efforts de réduction de l'ensemble des Québécois en termes de gaz à effet de serre depuis les années 90. »