Une nouvelle clinique de dépistage ouvrira à Jonquière. Sans avancer de date, la PDG du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé dit espérer une ouverture d'ici 24 à 48 heures.

La Place Nikitoutagan a d'abord été avancée lors d'un point de presse cet avant-midi, mais rien n'est encore fixé, confirme la direction du CIUSSS.

Avec l'ajout d'une cinquième clinique, ce sont 300 tests supplémentaires qui pourront être faits chaque jour dans la région. Présentement, entre 1000 et 1500 tests sont réalisés quotidiennement dans les cliniques de Chicoutimi, Alma, Roberval et Dolbeau-Mistassini.

Julie Labbé était accompagnée en fin d'avant-midi de la ministre régionale Andrée Laforest et de la mairesse Josée Néron. Elles ont également annoncé qu'entre 10 et 20 enquêteurs seront ajoutés dans la région pour les enquêtes épidémiologiques. Les ressources proviendront du ministère des Affaires municipales.

Aussi, 1000 tests par jour seront envoyés dans les laboratoires de Montréal pour diminuer la charge en région. Les délais s'étaient allongés dans la dernière semaine avant de connaître le résultat de son test de dépistage, nous ont dit des citoyens.

La PDG du CIUSSS, Julie Labbé espère pouvoir annoncer bientôt du renfort dans le milieu hospitalier et les centres d'hébergement, comme imploré par les syndicats depuis le début de la semaine.

« Le contexte n'est pas facile puisque plusieurs régions sont en zone rouge. On continue à maintenir les efforts de recrutement pour recevoir si c'est possible des ressources en fin de semaine. Les estimations de besoins pour les infirmières et inhalothérapeutes sont d'environ 20 à 30 personnes. D'autres personnes ont aussi levé la main pour venir prêter main-forte comme aide de service. »