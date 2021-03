Une nouvelle garderie de 78 places à Jonquière

Plusieurs parents seront heureux d'apprendre qu'une nouvelle garderie ouvrira ses portes en septembre prochain dans le Parc industriel de Jonquière. Le Monde de l'Énergie accueillera 78 enfants, dont 20 poupons, soit les tout-petits de 0 à 18 mois.

Très emballée par son installation privée non subventionnée, la copropriétaire Véronique Bouchard a tenu à émettre deux avertissements en début d'entrevue puisqu'elle se doute bien qu'elle sera inondée d'appels en ces temps où les places en garderie sont aussi rares qu'un bébé d'un mois qui fait ses nuits. :

Véronique Bouchard qui a donné le premier coup de pelle symbolique il y a quelques jours est très heureuse de l'emplacement de la garderie, près du parc Nadeau sur la rue de l'Énergie. Elle et sa partenaire, Marilyn Tremblay, ont pensé à un bâtiment au style industriel, mais très coloré.

La femme d'affaires planche sur ce projet depuis près de trois ans. La première fois que nous lui avons parlé en décembre 2018, elle pensait pouvoir ouvrir sa garderie à l'automne 2019.

Elle juge que les délais administratifs sont trop longs et qu'il est primordial que Québec change les règles comme le ministre Mathieu Lacombe l'a promis il y a quelques semaines.

« Lorsqu'on a déposé notre projet, on a attendu environ 8 mois avant de se faire dire qu'il était incomplet. Mais on ne sait rien entre temps, alors tu es 8 mois à juste attendre. On a renvoyé notre deuxième demande en décembre 2019 et on a eu notre réponse en septembre 2020. Ensuite, il faut envoyer les plans et débuter les travaux. »