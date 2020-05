Une nouvelle millionnaire au Saguenay-Lac-St-Jean

Une résidente du Saguenay-Lac-Saint-Jean est millionnaire grâce à l'achat d'un billet acheté en ligne sur le site de Loto-Québec. Josée Marois a remporté un million de dollars lors du tirage du Lotto Max du 7 avril dernier.

Elle a d'abord remporté une participation gratuite et c'est avec cette participation gratuite qu'elle est devenue millionnaire. Madame Marois n’arrivait pas à y croire lorsqu’une employée de Loto-Québec lui a téléphoné pour lui confirmer qu’elle avait remporté un Maxmillions. Lorsque l'appel s'est terminé, elle s’est empressée de vérifier son billet acheté en ligne via son compte sur le site de Loto-Québec. L'heureuse gagnante a dit:

« C'est surréel ce qui m'arrive! La vie m'offre deux beaux cadeaux puisque je viens aussi d'apprendre que ma fille est enceinte ».

Josée Marois sera grand-mère pour la première fois.



Rappelons que la vente de billets de loterie dans les commerces et kiosques a été suspendue entre le 20 mars et le 3 mai dernier. Il était cependant toujours possible d'acheter des billets sur le site de Loto-Québec. Ce qu'a fait madame Marois.