Une nouvelle quincaillerie à Alma vend uniquement des objets récupérés

Une quincaillerie qui sort de l'ordinaire a maintenant pignon sur l'avenue du Pont-Sud à Alma. La Quincaillerie R+ vend que des produits et matériaux de construction qui ont été récupérés dans les écocentres du Lac-Saint-Jean.

Vous serez surpris de ce qu'on y retrouve pour une fraction du prix. Des outils, des articles de jardin, des bains, des luminaires, des portes, des fenêtres et plus encore, nous énumère le président, Lucien Boily, qui estime que grâce à ce nouveau commerce, 5 000 tonnes de matériel seront détournées des sites d'enfouissement.

Le projet ne s'arrête pas là, Réemploi+ est un projet à deux volets: la quincaillerie et la formation de main-d'œuvre. L'entreprise d'économie sociale proposera douze plateaux de formation et de travail. M. Boily explique qu'ils travailleront en collaboration avec les centres de services scolaires ainsi que les Carrefours Jeunesse Emploi.

« C'est tout le côté social. On veut former de la main-d'œuvre pour donner le goût aux jeunes, qui ont peut-être plus de difficultés, de travailler. » - Lucien Boily, président de Réemploi+