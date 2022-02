Une passerelle sur la rivière Péribonka pour les véhicules hors route

Une passerelle sera construite sur la rivière Péribonka à la fin de l'automne. D'une longueur de 140 mètres, elle permettra de connecter les Monts-Valin au nord du Lac-Saint-Jean pour les motoneigistes et quadistes, un total de 400 kilomètres de sentier.

Le projet de 3,6 M$ du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean s'inscrit dans le développement du secteur de la Passerelle du 49e parallèle.

De nombreux élus et anciens élus du Lac-Saint-Jean ont participé à cette annonce mardi matin, dont le député bloquiste de Lac-Saint-Jean Alexis Brunelle-Duceppe.

Le directeur général du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, Dominique Gobeil, a expliqué que la structure sera construite dans le respect de l'environnement.

« C'est une structure qui ressemble beaucoup à une structure suspendue [...] Il n'y aura aucun pilier, c'était très important dans les valeurs de notre organisation que ce soit un projet de développement de tourisme durable, c'est fondamental. En n'ayant pas de pilier en rivière, on ne touche pas non plus à l'habitat du poisson. »