Une pétition contre la pollution lumineuse sur le site de l'Assemblée nationale

Une pétition contre la pollution lumineuse a été mise en ligne aujourd'hui sur le site de l'Assemblée nationale.

Créée par des citoyens du Lac-Saint-Jean pour militer contre le halo lumineux des Serres Toundra de Saint-Félicien, la pétition vise à légiférer la pollution lumineuse à l'échelle du Québec.

Les instigateurs demandent au gouvernement de s'inspirer de la réglementation en vigueur dans diverses MRC de l'Estrie qui permet de contrôler l'éclairage extérieur afin de diminuer la pollution lumineuse.

Dans les arguments de la pétition, on peut lire « qu’au cours de la nuit du 31 janvier 2022, le satellite VIIRS a enregistré des intensités lumineuses 100 fois plus fortes au-dessus des serres Toundra que celles mesurées au-dessus du centre-ville de Montréal, selon les images fournies par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic ».

On y lit aussi que la pollution lumineuse « cause une perte de jouissance du milieu de vie », qu'elle pourrait dérégler l'horloge biologique et, par ricochet, possiblement causer des problèmes de santé importants. On mentionne également les possibles répercussions négatives d'une telle lumière sur la faune et la flore, de même que le voile de lumière qui prive les citoyens d'un ciel étoilé et d'aurores boréales.

L'instigatrice pleine d'espoir

L'instigatrice de cette pétition et du groupe Facebook « Tous POUR la fin du halo lumineux des Serres Toundra », Caroline Lavoie, accueille avec beaucoup d'espoir cette avancée.

« Je suis contente de voir que la pollution lumineuse est un enjeu dont les élus se soucient et dont ils veulent s'occuper. Il faut le faire maintenant, parce qu'il va y avoir de plus en plus de serres sur notre territoire. » - Caroline Lavoie

Bien que l'objectif de cette pétition soit que la province en entier se dote d'une réglementation pour contrôler la pollution lumineuse, la Jeannoise veut s'assurer qu'elle soit au moins instaurée dans les 36 municipalités des trois MRC du Lac-Saint-Jean.

Des démarches exhaustives

Caoline Lavoie ne chôme pas. Elle cumule les téléphones pour rallier citoyens et élus à sa cause.

Jusqu'à présent, la bénévole a contacté plusieurs élus des municipalités et des MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine et de Domaine-du-Roy. Elle a aussi communiqué avec des personnes impliquées dans le club d'astronomie Les Boréalides de Saint-Félicien, dans le Planétarium Rio Tinto Alcan, à Montréal, et dans la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic.

Lundi soir, une liste de questions de la citoyenne sera adressée au maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons, lors du conseil municipal afin de savoir s'il est en faveur ou non d'une réglementation sur la pollution lumineuse.

En fin de journée lundi, une soixantaine de personnes avaient signé la pétition disponible sur le site de l'Assemblée nationale jusqu'au 14 mars.

La pollution lumineuse des Serres Toundra suscite la grogne des résidents des environs depuis plusieurs semaines.

L'entreprise a installé des écrans noirs afin de diminuer la pollution lumineuse, mais un bris dans ses installations rend les lumières plus visibles qu'à l'habitude depuis le 1er février.