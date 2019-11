Une première bordée de neige dès ce soir dans la région

Sortez vos pelles parce qu'une première bordée de neige va s'abattre sur la région dès ce soir.

Entre lundi et mercredi, Environnement Canada estime que le Saguenay-Lac-Saint-Jean recevra de 5 à 25 centimètres de neige. Le météorologue Alexandre Parent.

« Pour le Saguenay on peut s'attendre à une quinzaine de centimètres, Lac-Saint-Jean, Roberval aussi une quinzaine. Plus vers l'embouchure du Saguenay en s'approchant de la région de Charlevoix on pourrait dépasser ça pourrait être plus du 20 à 25 centimètres. »

Des vents souffleront jusqu'à 40 km/h demain après-midi. Cette neige risque d'être là pour rester voici pourquoi.

« On va vraiment demeurer avec des températures sous les normales. Jusqu'au 20 novembre, ce sera plutôt des températures dignes du mois de décembre, il n'y aura pas nécessairement de fonte, on pourrait même ajouter quelques centimètres supplémentaires vendredi. »

Ailleurs en province, notamment à Québec, Montréal, en Montérégie, Mauricie, et dans le Centre-du-Québec, on parle de plus de 10 centimètres en 24 heures.

L'Estrie, la Beauce et le Bas-Saint-Laurent devraient recevoir de 15 à 20 cm de neige, accompagnés de vents forts.

Le centre du système, qui se déplace à travers la Nouvelle-Angleterre et les Maritimes va s'intensifier mercredi sur l'est de la province et pourrait déverser jusqu'à 30 cm de neige en Gaspésie.