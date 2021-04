Une première boulangerie certifiée biologique dans la région

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a maintenant sa première boulangerie certifiée biologique. La coopérative Merci la mie à Alma a obtenu sa certification il y a un mois.

La boulangerie située sur la rue Collard est ouverte depuis plus d'un an. Ses produits sont exempts de pesticides, d'herbicides de synthèse et d'organismes génétiquement modifiés.

La présidente de la coopérative, Vicky Potvin, sent que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'importance des choix de consommation.

«On l'a vu au cours de la pandémie avec le mouvement de l'achat local. On sent qu'il y a une volonté d'agir de la part des consommateurs et nous en tant qu'entrepreneurs ont est là pour offrir ces produits-là».

La coopérative Merci la mie s'est installée dans les locaux de l'ancienne boulangerie Le Petit Pétrin, qui a fermé ses portes en 2019. Vicky Potvin en profite pour remercier la clientèle qui a embarqué dans ce projet en pleine pandémie.