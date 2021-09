Une première journée de réconciliation émotive à Mashteuiatsh

C'est un jour rempli d'émotions à Mashteuiatsh alors qu'on souligne pour la première fois la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones. L'objectif est de rendre hommage aux disparus et aux survivants des pensionnats autochtones.

Les 3000 membres de la communauté ilnue sont invités à aller déposer une pierre peinte en orange sur leur site culturel depuis le 21 septembre, date qui représente le premier jour de takuatshin (la quatrième des cinq saisons).

Aujourd'hui est le point culminant et une cérémonie de purification, un repas ainsi que des prestations musicales se feront au cours de la journée.

« On veut que cet événement-là soit positif et qu'il soit un symbole de construire au lieu de détruire. Ça va être quelque chose qui va nous rester et qui va être symbolique. On veut qu'il porte un message de guérison pour notre peuple. »

- Anna Langlais, membre du comité responsable de l'événement