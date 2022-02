Une première motoneige à conduite debout conçue à Saguenay

Un premier modèle de motoneige en conduite debout, conçu à Saguenay, fait son entrée sur le marché des véhicules motorisés.

C'est le fruit de plusieurs années de travail de l'entreprise Widescape, en collaboration avec Cycles Devinci, qui désire révolutionner le sport d'hiver motorisé.

Ce produit a été conçu pour faire du hors route et se veut un hybride entre la motoneige, le vélo de montagne et la moto. Les sportifs et les gens âgés entre 25 et 45 ans sont la clientèle ciblée pour cette motoneige.

Un intérêt vif

Déjà, l'intérêt des concessionnaires est grand pour ce projet qui a nécessité des investissements de 12 M $.

« On a une très bonne réponse par rapport à des concessionnaires qui veulent prendre le produit, parce que c'est quelque chose de nouveau », confie le cofondateur et président de Widescape, Félix Gauthier.

Pour la première année, l'entreprise prévoit concevoir une quantité limitée d'environ 2 mille 500 engins qui devraient être prêts à l'automne et dont les précommandes sont possibles.