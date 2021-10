Une première neige dans la réserve faunique des Laurentides

Il y a des signes qui ne trompent pas...Une première accumulation de neige a été aperçue au cours des dernières heures dans la réserve faunique des Laurentides, entre Québec et Saguenay. La preuve irréfutable que la saison froide s'installe tranquillement.

Le météorologue d'Environnement Canada, Simon Legault, souligne qu'année après année, c'est pratiquement toujours le premier endroit où les gens voient leurs premiers flocons.

« C'est dans l'ordre des choses. Après Schefferville et Fermont, c'est normalement dans la réserve faunique des Laurentides qu'on voit la première neige. On prévoit d'ailleurs encore des averses aujourd'hui et demain. Nous verrons si ce sera de la pluie ou de la neige. » - Simon Legault, météorologue d'Environnement Canada

Simon Legault nous assure toutefois qu'il reste encore des journées clémentes à venir, même si hier et aujourd'hui c'était plutôt froid. : « Normalement, il devrait faire 7 °C présentement dans le parc et là on est plus autour de 3 °C, même que la nuit dernière c'était -1. »

La première neige est également le bon moment pour appeler votre garagiste et prévoir un rendez-vous pour faire poser vos pneus d'hiver.

Bien que la date obligatoire soit le 1er décembre, la date réaliste diffère d'une région à l'autre rappelle le CAA-Québec. Selon l'organisme, le meilleur moment est lorsque la température descend en dessous de 7°C pour quelques jours consécutifs.