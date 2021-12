Une saisie de drogues et d'outils évaluée à 500 000 $ à Jonquière

Une enquête policière qui portait initialement sur des vols d’outils a mené à la saisie d’importantes quantités de stupéfiants jeudi dernier à Jonquière.

Les policiers de Saguenay recherchaient le ou les auteurs de vols commis dans des commerces de Jonquière et de Chicoutimi dernièrement.

Ils ont réalisé des perquisitions dans une résidence d'Arvida ainsi que dans un local dans le parc industriel de Jonquière. C'est là qu'ils ont retrouvé non seulement presque tous les outils volés, mais aussi d'importantes quantités de drogues.

«C'est une saisie estimée à plus de 500 000 $. On est très fier du travail de la section des projets spéciaux et du Bureau des enquêtes criminelles qui ont fait du bon travail et qui ont réussi à arriver à cette saisie majeure.» - Luc Tardif, porte-parole du Service de police de Saguenay

Voici les détails de ces perquisitions:

52 097 comprimés de méthamphétamine;

878 grammes de cocaïne;

1 282 grammes de cannabis;

144 grammes de haschich;

45 grammes de crack;

31 grammes de wax de cannabis;

135 comprimés de morphine;

23 litres de GHB;

9 grammes de PCP

Une somme de 28 057 $ en argent comptant.

Deux personnes ont été arrêtées dans le cadre de ces perquisitions, dont Alexandre Villeneuve, un Jonquiérois de 34 ans. Il fait face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but de trafic et de recel de plus de 5 000$. Son retour en cours est prévu le 21 janvier.

Une dame de 29 ans de Jonquière a également été interceptée.

Outils volés