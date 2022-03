Une seconde scène mobile au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Une deuxième scène mobile fait son apparition dans le paysage culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Groupe Alfred Boivin a dévoilé mardi matin sa « remorque de show » qui se déplacera gratuitement de festivals en festivals, en servant de scène ou de zone VIP.

Dans les cartons depuis 2018, reporté en raison de la pandémie, le projet coincide finalement avec le 75e anniversaire de l'entreprise. La scène mobile se veut un outil promotionnel visant à faire connaître le Groupe Alfred Boivin au grand public. C'est aussi un hommage à son fondateur, Alfred Boivin, le grand-père du directeur général de l'entreprise, Stéphane Boivin.

« Mon grand-père avait de grandes valeurs familiales. On trouvait que c'était une belle continuité de les perpétuer. Un événement est toujours quelque chose d'agréable pour les familles, alors on trouvait que c'était une belle façon de redonner à la population. »

Conçue par le Groupe Alfred Boivin à partir de la remorque d'un poids lourd, la scène mobile représente un investissement de 150 000 $. Elle est dotée d'un système électrique qui la rend autonome. Elle peut être transformée en fonction de l'utilisation qui en est fait. Un bar peut, par exemple, être aménagé dans une pièce qui peut aussi servir de loge et une barrière peut être ajoutée autour de la scène pour créer un espace VIP plus intime et sécuritaire.

La « remoque de show » fera sa première apparition au nouveau festival Les Grand Crus Musicaux de Saguenay, annoncé la semaine dernière, et qui se tiendra parallèlement au Festival des vins de Saguenay, du 7 au 9 juillet. Jusqu'à présent, trois autres événements ont loué la scène mobile.

Une seconde scène mobile

Cette deuxième scène s'ajoute à celle créée en hommage au producteur Robert Hakim et annoncée en juin dernier par la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

Le directeur général du Groupe Alfred Boivin, Stéphane Boivin, croit qu'il y a de la place pour deux scènes mobiles dans la région.

« Pourquoi pas? Mes premières esquisses, je les avais développées avec Robert. C'est pas un secret pour personne. J'ai présenté le concept avec lui depuis le début. Je pense qu'il y a de la place pour toutes ces scènes et qu'elles peuvent être juste complémentaires. » - Stéphane Boivin

