Une soixantaine d'écoles de la région touchées par la COVID-19

Après un bilan à la baisse vendredi, le nombre de cas de COVID-19 a continué de grimper ce weekend au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 108 cas supplémentaires ont été enregistrés samedi et 113 dimanche. Pendant la fin de semaine, trois personnes sont également décédées.

Selon les plus récentes données fournies par le CIUSSS Sagueany-Lac-Saint-Jean, on compte 1 187 cas actifs présentement dans la région et 37 hospitalisations, dont 9 au soins intensifs. Il y a maintenant plus de cas actifs dans le secteur de Chicoutimi (378) que dans celui de Lac-Saint-Jean Est (374).

Voici la répartition des cas actifs par Réseau local de services (RLS):

Domaine-du-Roy 37 Maria-Chapdelaine 29 Lac-Saint-Jean Est 374 Chicoutimi 378 Jonquière 302 La Baie 61 Inconnu 6

La santé publique rapporte 105 foyers d'éclosion dans la région et une soixantaine d'écoles sont aux prises avec au moins un cas de COVID-19. Vous trouverez la liste des établissements touchés ici. Au Québec, on dénombrait 1 211 nouveaux cas hier contre 1 448 samedi.

Rappelons que la nouvelle clinique de dépistage de la COVID-19 a ouvert ses portes dimanche à la salle Le Calypso de Jonquière. La région compte maintenant 5 cliniques de dépistage et il faut prendre rendez-vous pour pouvoir y passer un test.