Une technologie saguenéene pour éliminer les virus sur les surfaces

Une réalisation régionale permet d'éliminer les virus sur les surfaces à contacts fréquents comme des poignées de portes, des paniers d'épicerie ou des comptoirs. Une véritable révolution en ces temps de pandémie !

La petite équipe du Dr Guy Leblanc et de A3 Surfaces ont conçu une technologie antimicrobienne dont le matériau de base, l’aluminium, est anodisé. Le traitement des surfaces peut perdurer pendant des années sur les mains courantes des escaliers, les barres d'appui des autobus ou les murs des écoles.

Les recherches sont en cours depuis 2009. Le Dr Leblanc y voyait d'abord un potentiel dans les établissements de santé qui jonglent avec des éclosions comme le C. difficile. Toutefois la pandémie de la COVID-19 risque d'élargir grandement le marché. :

« Notre produit est attrayant parce que ce qu'on fait en ce moment c'est de la distanciation sociale pour briser la chaîne de transmission et nous offrons un produit pour briser la chaîne de transmission. Par exemple, si je mets mon produit dans un autobus de la Société de transport de Montréal, la personne qui entre dans l'autobus à 9h et qui quitte ensuite ne contaminera pas la personne qui va y entrer à 10h et toucher les pièces. »

C'est un travail de longue haleine pour A3 Surfaces qui devait faire approuver son produit par Santé Canada et le faire breveter. Des tests seront également faits dans les prochaines semaines au CHUL pour prouver que le produit peut détruire le coronavirus en quelques secondes. À titre comparatif, le virus peut survivre jusqu'à trois jours sur le stainless.

Finalement, une usine de traitement des pièces devrait ouvrir d'ici 2021 au Saguenay.

« La planification de l'usine est faite et nous sommes en train de faire l'acquisition d'unités d'anodisation. On a déjà une unité au Cégep de Chicoutimi et on peut y traiter quelques pièces, mais oui, l'usine est planifiée, dessinée et on veut qu'elle soit opérationnelle avant 2021. »