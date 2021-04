Une trentaine d'acheteurs pour les Jardins de Lily à Saint-Charles-de-Bourget

Depuis le début de la crise sanitaire, un retour à la terre est remarqué au Québec. Il y a un engouement certain pour la ferme et les productions animales et maraîchères.

Lily Munger peut en témoigner ! La propriétaire des Jardins de Lily à Saint-Charles-de-Bourget a été approchée par plus d'une trentaine de personnes lorsqu'elle a mis en vente ses installations il y a quelques semaines.

Spécialisée dans la production de fruits et légumes biologiques, madame Munger a décidé de vendre ses terres parce qu'elle a des problèmes de santé. Elle affirme qu'il était temps de passer le flambeau.

Dès la parution de son annonce, des gens intéressés se sont présentés sur les lieux carrément à l'improviste et d'autres se disaient prêts à quitter les grands centres pour s'installer en région.

« J'ai mis ça à vendre le samedi de Pâques sur ma page Facebook et ç’a été la folie sur mon téléphone ! J'ai fait jusqu'à trois visites par jour. On n'avait même plus le temps de travailler. » - Lily Munger, propriétaire des Jardins de Lily

La vente comprend le kiosque pour accueillir les clients, tirée de Facebook

Les jardins de Lily sont en activité depuis 2008. La vente comprend la maison, une terre agricole et forestière de 96 hectares ainsi que le kiosque de fruits, de légumes et de produits biologiques comme du miel, des oeufs et des sirops de sureau.

La propriétaire a finalement vendu plus cher que ce qu'elle affichait. Elle a également offert aux nouveaux acquéreurs de les accompagner pour démarrer leur aventure du bon pied. Elle espère maintenant que ces gens poursuivront dans la même lignée qu'elle.