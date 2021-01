Une trentaine d'étudiants internationaux arrivent à Alma

Une trentaine d'étudiants internationaux ont atterri la nuit dernière à Montréal et ils sont en route vers Alma, leur nouvelle ville pour les trois prochaines années. L'accueil de ses jeunes dans le contexte de la pandémie est bien différent pour le Collège d'Alma qui devait tout prévoir.

Les logements ont été trouvés et certains propriétaires ont fait un appel visioconférence avec leur nouveau locataire avant son arrivée. La direction collégiale s'est aussi assurée que les jeunes auront ce qu'il faut pour se nourrir pendant leur quarantaine obligatoire.

« Certains propriétaires leur ont même préparé de la sauce spaghetti et du pain ! Plus sérieusement, un test de COVID-19 est obligatoire lors de leur arrivée à Montréal et ils ont un plan strict de quarantaine à suivre. » - Frédéric Tremblay, conseiller en communication au Collège d'Alma