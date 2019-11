Une vétérinaire de Saguenay offre l'euthanasie à domicile

Depuis environ un an, la vétérinaire Christine Fortin offre un service d'euthanasie à domicile au Saguenay, un service unique en région. Elle se déplace chez les gens pour leur permettre de vivre ce moment dans l'intimité.

C'est lors d'un congrès de vétérinaires qu'elle a découvert que l'euthanasie à domicile se pratique. La docteure Fortin est inscrite auprès de la Humane Society Veterinary Medical Association, un organisme créé pour les vétérinaires qui souhaitent participer à des programmes de soins directs pour les animaux et qui veulent éduquer le public.

Depuis qu'elle offre ce service, elle a rencontré des gens très stressés de se rendre en clinique et qui se sentaient incapable de le faire. D'autres voulaient vivre ce moment avec toute la famille. Elle nous a confié s'être retrouvée une fois avec douze membres d'une même famille. Certains ne sont pas en mesure de déplacer l'animal souffrant, comme un gros chien par exemple.

Istock.com/Annetics

« On discute de la façon dont les gens voient le tout. Comment ils aimeraient que ça se passe. À quel endroit. Souvent ils vont aussi me raconter l'histoire de leur animal. Par la suite, on offre un service de crémation avec certaines compagnies qui peuvent redonner aux propriétaires des urnes, des objets magnifiques ou des albums. Tout est fait dans l'intérêt de l'animal. » - Christine Fortin, vétérinaire