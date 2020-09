Une vingtaine d'îlots de fraîcheur seront aménagés à Saguenay

Il y aura davantage de verdure dans les centres-villes à Saguenay. L’organisme Eurêko! réalisera une vingtaine de projets pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et les changements climatiques.

Un îlot de chaleur est un endroit où il y a très peu de verdure dans les villes et où l'été la température augmente considérablement puisque les matériaux comme le béton conservent la chaleur, explique la coordonnatrice du projet, Émilie Lapointe.

Le Cégep de Jonquière est l'un des endroits ciblés et une forêt nourricière y sera aménagée. Les étudiants de plusieurs programmes participeront à son élaboration en plantant des vivaces, arbustes et arbres qui permettront éventuellement des récoltes.

« Prenons l'exemple de la cour d'école qui est asphaltée et bétonnée, le fait d'y prendre un secteur et le reverdir en y mettant des arbres et des bancs va permettre aux enseignants de venir enseigner aux enfants à l'extérieur. »

- Émilie Lapointe, coordonnatrice du projet