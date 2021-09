Vaccin de la petite Madison: Pierre Lavoie presse le gouvernement

Le triathlète Pierre Lavoie, fervent défenseur de la cause des maladies orphelines, se lève debout pour la petite Madison, atteinte d'une amyotrophie spinale. Il estime que c'est au gouvernement de peser sur l'accélérateur pour qu'elle reçoive son vaccin au coût de 2,8 M$.

Pierre Lavoie indique que quatre provinces canadiennes offrent le vaccin aux enfants et négocient ensuite avec la pharmaceutique pour le paiement. Il est pratiquement minuit moins une pour Madison qui doit être traitée avant ses six mois, soit le 21 novembre prochain.

«Le médicament est reconnu, il marche. Il y a des enfants en otage en attendant qu'une décision finale se prenne, moi je trouve ça inacceptable. Pourquoi le Québec traîne de la patte plus que les autres provinces? Quand arrive un cas, on se sent concerné, il faut le défendre. Si on se met dans la peau des parents, c'est une injustice.»