Vaccination : 346 employés du CIUSSS ne le sont pas adéquatement

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean dénombre 346 employés qui ne sont pas vaccinés adéquatement contre la COVID-19. De ce nombre, 147 personnes ont reçu une dose et 199 aucune.

Ce nombre représente 3 % des 11 000 employés du réseau de la santé régional. La direction du CIUSSS ne peut pas dire pour le moment si des départements seront davantage touchés que d'autres. Les plans de contingence devraient amener plus de précisions, nous a-t-on répondu.

Rappelons que le personnel non adéquatement vacciné sera suspendu sans salaire à compter de vendredi.

Permis suspendu pour les infirmières

L'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec suspendra le permis de ses membres qui ne sont pas adéquatement vaccinés, dès vendredi. Le Collège des médecins et les ordres professionnels qui représentent les infirmières et les inhalothérapeutes ont aussi pris cette décision.

« Moi, comme président d'un ordre dont la mission c'est de protéger le public, j'ai de la misère à comprendre que des infirmières et des infirmiers refusent de se faire vacciner. » - Luc Matthieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Pour l'ensemble de la province, 2800 infirmières et infirmiers n'ont pas été vaccinés et 1500 ont reçu une première dose. Le gouvernement Legault a promis qu'il n'y aurait pas de bris de service, malgré la perte de nombreuses infirmières et infirmiers.