Vaccination : 78 % des 12-17 ans ont déjà pris leur rendez-vous

La vaccination dans les écoles primaires et secondaires débute aujourd'hui et déjà 78 % des jeunes de 12 à 17 sont vaccinés ou ils ont pris leur rendez-vous. Pour les remercier de participer à l'élan collectif, la direction du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean a prévu des activités au cours de la semaine.

Jusqu'à la mi-juin, ils pourront participer à un concours pour gagner des billets d'événements en région et des appareils électroniques comme des tablettes ou écouteurs sans fil. Les adolescents sont invités à se prendre en photo avec une preuve de vaccination et la poster sur Facebook et Instagram avec le mot-clic #VaccinSLSJ.

Le directeur de la campagne, Marc Thibeault, veut en faire une fête. Il ne cache pas sa surprise devant la prise rapide de rendez-vous pour les jeunes. Avant même que la campagne débute dans les écoles, la moitié des 16 000 élèves visés étaient déjà vaccinés.

Vaccination à l'auto

Toujours dans l'optique d'accélérer la campagne, la direction du CIUSSS organise une journée de vaccination à l'auto. Elle se déroulera jeudi de 10h à 18h, sans rendez-vous. Cette initiative s'adresse à toute la population et se déroulera dans le stationnement de l'entreprise Toutes les marques situées sur le boulevard du Royaume, à Chicoutimi.

Marc Thibeault espère par cette façon de faire, rejoindre davantage les 18-30 ans. Environ 69 % d'entre eux sont vaccinés ou ils ont pris leur rendez-vous. Le groupe traîne un peu de la patte, comparativement aux autres tranches de la population, indique M. Thibeault.

Par ailleurs, 70,3 % de la population régionale est maintenant vaccinée, comparativement à 66 % des Québécois. Le deuxième effort à fournir sera de devancer les dates pour recevoir sa dernière dose de sérum.

« J'ai bon espoir que les gens vont devancer leur rendez-vous parce qu'ils vont pouvoir choisir leur date, contrairement au départ où c'est nous qui leur imposait. »

Calendrier pour devancer la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19