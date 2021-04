VACCINATION : Au tour des 60 ans et plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les gens de 60 ans et plus pourront prendre rendez-vous à compter de demain pour se faire vacciner contre la COVID-19 au Sagutnay-Lac-Saint-Jean. Également, le vaccin d'AstraZeneca sera offert aux 55 ans et plus sous la formule du sans rendez-vous.

Jeudi matin, il sera possible de se présenter à compter de 7h30 aux cliniques de vaccination de Jonquière et d'Alma pour obtenir un coupon donnant droit à un rendez-vous le jour même. À compter de venredi, il sera aussi distribué à Chicoutimi et à Roberval. Il en sera ainsi également samedi et dimanche.

Le directeur de la campagne pour la région, Marc Thibault, venait de recevoir les 3 500 doses supplémentaires mercredi en début d'après-midi lorsque nous lui avons parlé. :

« Ce sera quand même limité les coupons, mais nous allons répartir les doses pour être équitables et nous allons en garder pour la fin de semaine. » - Marc Thibault, directeur de la campagne de vaccination

C'est une logistique complexe la campagne de vaccination. Avant de pouvoir offrir le sérum aux 60 ans et plus, il a fallu rappeler tous les gens âgés de plus de 85 ans qui avaient leur rendez-vous en mai pour le devancer en avril. Il en sera de même au cours des prochains jours pour les gens de 65 ans et plus.

M. Thibault est confiant que les gens accepteront de se faire vacciner avec le AstraZeneca. :

« Depuis le début, les gens le refusent très peu. Maintenant, les règles ont changé, mais je m'attends à ce qu'il soit populaire parce qu'au niveau clinique on nous dit qu'il est sécuritaire. Donc moi je fais confiance. Je ne passerai pas avant les autres, mais si je pouvais être vacciné maintenant, je le prendrais. »

Hier, le nombre de doses quotidiennes est passé de 1000 à 3 500 dans la région. Il en sera ainsi jusqu'à lundi, prévoit le directeur de la campagne. Selon le dernier bilan, 48 355 personnes ont été vaccinées dans la région.

