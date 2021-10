Vaccination contre la grippe : ouverture de la prise de rendez-vous

La prise de rendez-vous pour la campagne de vaccination contre la grippe est débutée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les premiers rendez-vous seront disponibles à compter du 1er novembre prochain.

Pour obtenir le vôtre, vous devez vous rendre sur le portail Clic Santé. Les sites de vaccination antigrippaux seront les mêmes que ceux qui accueillent la vaccination contre la COVID-19.

À l'image de la vaccination contre la COVID-19, la direction régionale du CIUSSS s'attend à un fort taux de participation, indique Myriam Tremblay, chargée de la vaccination antigrippale.

«On a une population qui répond bien, on l'a vu avec nos bons taux de vaccination avec la COVID, on n'est pas trop inquiet, on sait que la population va être au rendez-vous.»

Le CIUSSS tient à rappeler l'importance de la vaccination chez les personnes les plus vulnérables comme les enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes âgées de plus de 60 ans.

Les équipes mobiles se chargeront de vacciner les usagers des CHSLD, RPA et RI/RTF.