VACCINATION : La cible de 75 % atteinte au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les Saguenéens et les Jeannois ont un répit cet été alors que la situation pandémique est encourageante. Aujourd'hui, un cas s'ajoute au Saguenay-Lac-Saint-Jean (voir encadré) qui compte deux cas actifs.

La couverture vaccinale dans la région est de plus de 75 % et 61,5 % des gens ont reçu leur deuxième dose, un chiffre supérieur à la moyenne québécoise, souligne le directeur régional de la vaccination, Marc Thibeault.

Les vacances de la construction n'ont pas freiné la bonne discipline des gens de la région puisque 40 000 personnes ont été vaccinées au cours des deux dernières semaines. Marc Thibeault envisage la rentrée scolaire des cégeps et des universités avec optimisme.

« On a vu les chiffres pour les jeunes qui vont au cégep et à l'université et la couverture vaccinale dépasse le 80 %.» - Marc Thibeault, directeur régional de la campagne de vaccination