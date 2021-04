VACCINATION : Terminé le sans rendez-vous au Saguenay-Lac-Saint-Jean

C'était la cohue pour la première journée de vaccination sans rendez-vous aux cliniques de Jonquière et d'Alma ce matin. De nombreux citoyens de 55 ans et plus ont font la file très tôt pour recevoir une dose du vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19.

Plusieurs sont toutefois repartis bredouille puisque seulement 150 doses ont été distribuées à chaque clinique, indique la porte-parole du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Simone Lalancette. Vendredi et au cours de la fin de semaine, les cliniques de Chicoutimi et de Roberval s'ajouteront.

D'ailleurs, la direction du CIUSSS a décidé de modifier sa façon de faire et dorénavant, les gens devront prendre rendez-vous en ligne pour éviter un trop grand nombre de personnes au même endroit. La prise de rendez-vous se fera dès 17h au Clic Santé.

« La réaction plus que positive de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean face à l'offre de vaccins AstraZeneca nous permet d’effectuer ce changement logistique et d’ainsi offrir une expérience positive et plus efficace à la population de toute notre région. » - extrait du communiqué

Un coupon est remis à la personne qui devra se présenter à l'heure convenue pour recevoir son vaccin.

Des files d'attente ont aussi été observées dans plusieurs régions de la province, notamment à Québec, où des policiers ont dû se déplacer pour gérer la congestion routière. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, se réjouit de l'engouement entourant le vaccin AstraZeneca.

Rappelons que la prise de rendez-vous pour les gens de 60 ans est ouverte depuis ce matin au Clic Santé. Plusieurs plages sont disponibles en mai dans les six centres de vaccination de la région.

15 nouveaux cas de COVID-19

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de baisser au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On rapporte 15 nouvelles infections. On en comptait 26 lundi, 28 mardi et 20 hier.

Les nouveaux cas sont principalement concentrés dans le secteur Maria-Chapdelaine qui en compte 9 de plus. La santé publique en rapporte 2 dans Domaine-du-Roy, 3 dans Lac-Saint-Jean-Est et 1 dans Jonquière.

Nombre de cas actifs :

Domaine-du-Roy : 50

Maria-Chapdelaine : 60

Lac-Saint-Jean-Est : 44

Jonquière : 9

Chicoutimi : 30

La Baie : 7

La santé publique précise que six personnes sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs. On dénombre maintenant 31 éclosions sur le territoire régional.

La province enregistre 1609 nouvelles infections, neuf décès et 23 hospitalisations de plus. La plus forte hausse est dans la région de la Capitale-Nationale avec 436 nouveaux cas et Chaudière-Appalaches qui en compte 179.

Avec la collaboration de Carolyne Labrie.