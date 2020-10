Vandalisme au Club de Golf Saguenay Arvida

Le weekend dernier, des conseillers municipaux ont par ailleurs fait une sortie publique pour dénoncer les actes de vandalisme qui se multiplient à Jonquière. Carl Dufour écrivait sur les médias sociaux :

« C’est une situation désolante et triste. Des investissements importants sont mis dans ces parcs et jeux pour les enfants et les familles, notamment pour pouvoir occuper les jeunes pour qu'ils fassent autre chose que du vandalisme. Mais je tiens à souligner que c'est une infime partie de jeunes qui font ses bris. On a une belle jeunesse et il faut la valoriser. »

Lui et ses collègues soulignaient dans les pages du journal Le Quotidien qu'au moins cinq bancs de parc d'une valeur de 2500 $ chacun ont été abîmés ainsi qu'une tyrolienne et le pavillon Saint-Jacques, ce qui équivaut à plus de 100 000 $ d'infrastructures.