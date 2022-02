Vente en ligne : vers des lieux d'échange sécurisés à Saguenay?

Instaurer des lieux d'échange sécurisés à Saguenay afin de procéder à des transactions faites par l'entremise des réseaux sociaux : c'est l'idée qu'a soulevée l'avocat criminaliste Maître Julien Boulianne dans une publication Facebook.

Ces lieux d'échange sécurisés existent notamment à Montréal et à Sherbrooke. Les gens peuvent se donner rendez-vous pour procéder à une transaction et l'endroit est filmé en tout temps.

Me Boulianne croit que d'établir ce type de lieux près des postes de police pourrait créer un effet dissuasif chez les malfaiteurs.

Si à Saguenay aucun crime contre la personne n'a été commis en lien avec une vente réalisée en ligne, c'est le cas ailleurs au Québec, dont la semaine dernière à Montréal. Une personne a été poignardée dans ces circonstances.

Le Service de police de Saguenay travaille activement à la réalisation d'un tel projet. La Commission de la sécurité publique étudiera le dossier d'ici la fin de l'année, indique le responsable des communications de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

« Assurément, c'est un sujet dont on discutera pour savoir si ce serait souhaitable ou non. Il faudrait aussi savoir s'il y a des demandes de citoyens en ce sens parce qu'en ce moment, on n'en dénote aucune. »