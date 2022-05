VIDÉO : Jeanick Fournier épate les juges, mais a besoin du public pour la sauver

La Saguenéenne Jeanick Fournier a une fois de plus épaté les juges de Canada's Got Talent hier soir, lors des demi-finales. Ils ont toutefois sélectionné deux autres participants pour accéder directement à la Grande finale du concours.

Vêtue d'une robe rouge, Jeanick Fournier a interprété avec émotion et puissance Never Enough, tirée du film The Greatest Showman.

Le sort de la préposée aux béféniciaires repose maintenant entre les mains du public. Les téléspectateurs peuvent voter en ligne jusqu'à 22h ce soir sur le site de Citytv. La finale aura lieu le 17 mai prochain.

Le Robervalois Sébastien Savard éliminé

Par ailleurs, le violoniste équilibriste originaire de Roberval, Sébastien Savard, a malheureusement été éliminé de la compétition.

Il n'a pas reçu assez de votes pour se rendre à la finale. Les téléspectateurs avaient le choix entre sept participants et les deux qui recevaient le plus de votes accédaient à l'étape finale.