Violence conjugale: Dénoncer en temps de pandémie

L'année 2020 aura été marquée par une vague sans précédent de dénonciations d'agressions sexuelles et de violence sur les réseaux sociaux.

La dernière en lice, l'influenceuse Elisabeth Rioux, a eu des répercussions jusqu'en région. L'intervenante à l'Auberge de l'Amitié de Roberval, Roxanne Bradette, souligne que plusieurs femmes appellent pour recevoir de l'aide.

« C'est une perte de confiance envers le système judiciaire. Cette situation avec Elisabeth Rioux montre à quel point c'est important d'en parler et qu'il faut détruire les préjugés. Ça montre aussi qu'il y a souvent ce moment où on n'est pas crue. »

La pandémie fait toutefois en sorte que beaucoup moins de victimes de violence conjugale veulent venir s'installer à la maison de répit. Le confinement du printemps a donné beaucoup de fil à retordre aux intervenants qui tentaient d'entrer en contact avec les femmes isolées à la maison.

« On pense qu'on a réussi parce qu'en mars, le téléphone ne sonnait plus du tout. Présentement, on a des demandes pour l'hébergement, mais c'est un défi. Les mesures sanitaires font peur à la population. »