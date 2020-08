Vitesse et conduite imprudente : Déjà 123 décès au Québec en 2020

Après le week-end meurtrier sur les routes de la province, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence. Au moins neuf personnes ont perdu la vie dans les derniers jours, dont quatre motocyclistes.

Depuis le début de l'année, 123 collisions mortelles sont survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec comparativement à 115 pour la même période l'an dernier. De ce nombre, 31 des décès sont des motocyclistes, alors qu'il y en avait eu 19 l'an dernier. Trop souvent, l'inexpérience est en cause, précise la SQ.

Si moins de gens se sont retrouvés sur les routes de mars à mai en raison du confinement, ce qui aurait dû se traduire par un bilan avec moins de morts, il en a été tout autre par la suite, précise le porte-parole du corps policier, Hugues Beaulieu. La vitesse et la conduite imprudente sont bien souvent au coeur de ces drames. :

« Le réseau routier est surchargé, ce qui amène parfois des comportements un peu plus impulsifs. On doit rappeler les conseils de prévention, l'important c'est d'arriver au point B en bonne santé, donc on doit réduire notre vitesse définitivement. »