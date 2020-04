Voici comment faire votre demande de Prestation canadienne d'urgence

Information importante pour tous les travailleurs qui se retrouvent sans revenu en raison de la pandémie de COVID-19 et qui souhaitent demander la Prestation canadienne d’urgence (PCU) la semaine prochaine. Pour ne pas surcharger le système, les demandes devront être faites lors d'une journée précise selon votre mois de naissance. Par exemple, les gens nés en janvier, février et mars pourront remplir leur demande lundi, ceux nés en avril, mai et juin le mardi, et ainsi de suite.

Gouvernement du Canada

Votre demande pourra se faire en ligne à l'adresse suivante https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/demande.html .

La Prestation vous donne droit à 2000$ par mois ou 500 $ par semaine pendant un maximum de 16 semaines. Sachez que les prestations seront versées à votre compte dans les 10 jours suivant votre demande et qu'il n’y a pas de délai de carence.

Vous avez droit au PCU si vous avez 15 ans ou plus, vous avez cessé de travailler en raison de la COVID-19, vous avez un reçu au moins 5 000 $ de revenu en 2019 ou dans les 12 derniers mois. Rappelons que pour déposer une demande, vous devez avoir perdu votre emploi ou avoir vu vos heures réduites à zéro à cause de la COVID-19. Les personnes malades ou mises en quarantaine sont aussi admissibles,

Quant à ceux qui ont fait une demande d'assurance-emploi mais dont le dossier n'a toujours pas été traité, sachez que votre demande sera automatiquement transférée au PCU.

Sylvain Bergeron est coordonnateur du groupe d'aide aux chômeurs, l'Astuce au Saguenay-Lac-St-Jean: