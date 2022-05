Vol d'outils sur un chantier de construction à Labrecque

Le chantier de construction du nouveau centre multifonctionnel de Labrecque a été victime d'un vol d'outils au cours des derniers jours.

À leur arrivée mercredi matin, les travailleurs ont constaté que la porte avait été défoncée et que plusieurs outils étaient manquants. L'entrepreneur du chantier, Carl Murray, parle d'entre 30 et 40 items, en plus de matériaux de construction.

« On s'est fait voler des outils qu'on utilise tous les jours : des marteaux, des niveaux, des scies, des Skilsaw, un peu de tout. »

Selon Carl Murray, le matériel volé représente autour de 4500 $.

L'entrepreneur a porté plainte à la police pour signaler ce vol. Si vous avez des informations pouvant aider à les retrouver, communiquez avec la Sûreté du Québec.

Il s'agit du quatrième vol d'outils dont est victime l'entreprise de construction Gigari en un an.

Quant aux travaux du centre multifonctionnel qui comprend un gymnase et un garage attenant pour les pompiers, ils devraient prendre fin dans trois semaines. Les travaux auront duré huit mois.