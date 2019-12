Vol de 2 camionnettes de grandes valeurs chez Alma Ford

Vol de deux camionnettes de type Ford F-150 et F-250 cette fin de semaine chez le concessionnaire Alma Ford de l'Avenue du Pont Sud. Le vol est estimé à plus de 160 000$.

Le directeur général du commerce, Patrice Simard, explique que ce sont des camionnettes de grandes valeurs qui ont été volées. Ce sont d'ailleurs les deux véhicules les plus dispendieux de l’inventaire du concessionnaire. L'un vaut 83 000$ et l'autre 75 000$. Plus précisément il s'agit d'un Ford F-250 diesel Lariat blanc 2019. Le second est un Ford F-150 gris Lariat ensemble édition spéciale 2019.

Monsieur Simard explique que c'est un citoyen du secteur qui a trouvé inhabituel de voir deux camionnettes neuves sortir de la cour du concessionnaire un soir de fin de semaine. Il a donc joint les policiers qui se sont rendus sur les lieux. Sur place, les policiers se sont aperçus que les chaînes qui retiennent les barrières avaient été coupées.

