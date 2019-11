Vol, voies de fait et extorsion à Chicoutimi-Nord

*Mise à jour, 18 novembre 2019, 15h03*

Trois hommes ont été accusés d'extorsion lundi avant-midi au palais de justice de Chicoutimi en lien avec cette histoire qui s'est déroulée sur la rue Sainte-Claire à Chicoutimi-Nord vendredi.

Marc-André Dufour-Baillargeon ainsi que Michaël et Daniel Bergeron restent détenus et ils devront revenir devant le juge demain. Des accusations de voies de fait, de vol et d'introduction par effraction pourraient alors s'ajouter à la liste de leurs accusations.

Les trois hommes de 26, 31 et 62 ans se seraient introduits de force dans la résidence d'un homme, explique le porte-parole de la Sûreté municipale de Saguenay, Bruno Cormier. Il nous a raconté que la présumée victime, un homme de 53 ans leur devait de l'argent, mais comme il ne pouvait pas les rembourser, les prêteurs l'auraient forcé à signer des documents dans lesquels ils léguaient certains biens.

Comme il y a aussi eu altercation physique, la présumée victime a été transportée au centre hospitalier. Les agresseurs seraient bien connus des milieux policiers et ils pourraient être reliés au crime organisé.

Avec la collaboration de Carolyne Labrie.