Volte-face de la pâtissière de Jonquière

La propriétaire de la pâtisserie de Jonquière change son fusil d'épaule après les annonces gouvernementales de mardi.

Stéphanie Hariot rouvrira sa salle à manger uniquement le lundi 31 janvier comme tous les restaurateurs du Québec, plutôt que de le faire jeudi comme elle le prévoyait.

« Je suis une femme mature. Je sais reconnaître quand je dis des conneries. C'était une erreur de persister, selon moi. Je retire donc mes dires et j'ouvrirai le 31 janvier comme les autres [restaurateurs]. » - Stéphanie Hariot

La propriétaire de Vite des péchés affirme avoir pris sa décision par solidarité avec ses clients.

« Ça me tente pas du tout que les citoyens aient à me payer un ticket. Parce que, moi, je n'en n'ai pas d'argent et les gens vont vouloir payer mes tickets. Je les connais, ils sont gentils, mais je ne veux pas abuser de leur gentillesse. »