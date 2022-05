William Fradette candidat pour le PQ dans Lac-Saint-Jean

William Fradette sera candidat du Parti québécois dans Lac-Saint-Jean en vue des élections provinciales cet automne. L'attaché politique du député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe avait déjà tenté sa chance pour le PQ en 2018.

Il avait alors récolté 31 % des voix contre 38 % pour Éric Girard. Ce dernier a déjà annoncé qu'il sollicitera un autre mandat.

Selon William Fradette, il est la seule personne en liste pour l’investiture du PQ dans la circonscription. Le candidat souhaite encore se battre pour l'indépendance du Québec.

« J’ai le devoir de me lever, comme plusieurs autres avant moi, pour offrir aux citoyennes et aux citoyens l’option d’être véritablement maîtres chez eux, de se doter de députés qui ne répondront qu’à un seul parlement et à un seul peuple, celui du Québec, dans toute sa splendeur et sa diversité. »