La libération d'Yves Martin est refusée

Incarcéré depuis 5 ans, le chauffard Yves Martin a tenté jeudi matin d'obtenir une libération complète devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Demande qui lui a été refusée.

Il pourra sortir uniquement pour suivre une thérapie fermée de six mois, nous a expliqué en entrevue Johanne Tremblay, la mère d'une des victimes qui a assisté ce matin à l'audience. Son dossier sera réévalué par la suite, mentionne la dame. :

« Ç’a bien été, c'est au-delà de mes espérances. Je le sais que c'est la loi qui est faite comme ça, qu'ils ont droit à des privilèges s'ils se conduisent bien. On ne peut pas changer la loi au Canada non plus. »