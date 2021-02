Zone orange : le Musée du Fjord ouvrira ses portes dès mardi

Les restaurateurs, propriétaires de salons de coiffure, commerçants et dirigeants de musées s'activent pour pouvoir rouvrir leurs portes rapidement. Dès lundi, le passage en zone orange permettra une réouverture de ces lieux au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C'est le cas au Musée du Fjord de La Baie qui sera en mesure d'accueillir les visiteurs à compter de mardi, avec en prime, une nouvelle exposition. NATURE inspirante, TECHNO inspirée présente une trentaine de technologies en transport découlant de la nature, par exemple, l'hydrojet des motomarines est inspiré de la propulsion des calmars.

C'est un énorme travail qui a été accompli cette semaine par l'équipe pour pouvoir rouvrir rapidement ses portes, explique la responsable des communications, Lily Gilot. :

« Ça paraît 4 mois de fermeture alors il faut réactiver tous nos processus d'accueil et le reste, mais on était super bien installés l'été dernier alors on va poursuivre dans ce sens. »