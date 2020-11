Zone rouge : Est-ce que c'est ouvert ou fermé ?

Avec le passage en zone rouge, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est en confinement partiel, ce qui veut dire qu'il y a davantage d'entreprises qui demeurent ouvertes en comparaison au printemps dernier.

Déjà, des commerçants ont remarqué au cours du weekend que les clients se faisaient plus rares après l'annonce du changement de zone. C'est le cas à la Bijouterie Simard.

« C'est très très tranquille et on reçoit beaucoup d'appels pour savoir si on est ouvert. Oui on est ouvert ! Et tout à fait prêt à recevoir tout le monde en toute sécurité. » - Emilie Simard