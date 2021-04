Fondée en 2005, Aki Sushi est la plus importante chaîne de comptoirs-restaurants en épicerie au Québec. Nommée « Franchiseur de l’année » en 2019 par le Conseil québécois de la franchise, Aki Sushi compte 112 succursales réparties aux quatre coins de la province, dont 110 comptoirs-restaurants en épicerie et 2 restaurants ayant pignon sur rue. La chaîne spécialisée se distingue principalement par la fraîcheur et la qualité de ses sushis méticuleusement préparés par un chef présent 7 jours sur 7 dans les supermarchés Metro. Vous rêvez de travailler avec une équipe en feu? Alors Aki Sushi est pour vous! Que vous soyez débutant ou expert, il y a de la place pour vous dans notre équipe. Avec nous, vous apprendrez à faire des sushis avec les techniques les plus efficaces. De plus, nous sommes à l'affût des nouvelles technologies alimentaires qui aident notre personnel à atteindre leur objectif plus facilement. Notre équipe désire présentement combler les postes suivants : SERVEUR(EUSE) TEMPS PLEIN/TEMPS PARTIEL CUISINIER(NIÈRE) TEMPS PLEIN/TEMPS PARTIEL

APPORTEZ VOTRE CV CHEZ AKI SUSHIS BOULEVARD TALBOT