ASSISTANT(E)-GÉRANT(E)

Nous sommes à la recherche d’un assistant-gérant talentueux, passionné et reconnu pour donner un excellent service à la clientèle qui a à cœur d’offrir à nos clients une expérience de magasinage exceptionnelle qui les enchantera totalement!

À titre d’assistant-gérant, votre apport aura une incidence immédiate sur les ventes et la satisfaction de la clientèle, car vous serez appelé à maintenir les comptoirs de ventes pourvus de marchandises et ce, de façon attrayante; vérifier la quantité et la qualité de la marchandise; emballer et estampiller les prix sur la marchandise; faire la rotation des produits; s’assurer de l’ordre et de la propreté du rayon; offrir à la clientèle un service de haute qualité; voir à effectuer son travail selon les normes et politiques de Provigo. L’assistant-gérant est appelé à superviser le personnel et leur distribuer du travail, à supporter le gérant de département dans l’exercice de ses fonctions tant au niveau administratif qu’opérationnel. De plus, en l’absence du gérant, l’assistant doit être disponible et en mesure d’effectuer tout travail exécuté par celui-ci (horaire, commandes, mise en marché, administration, gestion du personnel, etc.).

COMMIS AU SOUS-MARIN

Être autonome, débrouillard et minutieux dans une cuisine pour pouvoir préparer: les sous-marins, les menus midi, les petits plats, les salades, etc

