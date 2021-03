Dirigée par les quatre frères et sœurs Dionne, BMR St-Honoré est une entreprise familiale établie dans la région du Saguenay Lac-Saint-Jean depuis plus de 40 ans. C’est indéniable : la quincaillerie, nous l’avons dans le sang! Opérant sous l’enseigne BMR depuis 2010, nous détenons aujourd’hui un magasin de plus de 25 000 pi2 disposant d’un choix de quelque 25 000 produits. Comptant sur l’aide d’une équipe exceptionnelle de plus de 40 employés, nous avons à cœur de vous offrir un service de qualité hautement personnalisé selon vos besoins.

BMR St-Honoré cherche à combler les postes suivants :

· Conseiller(ère) au département des matériaux

· Aide de bureau (lecture des plans est un atout)

Pour postuler, présentez-vous en magasin avec votre curriculum vitae et demandez Jérôme.

Vous pouvez aussi le contacter au 418-812-2646