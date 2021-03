DESCRIPTION DU POSTE:

Le chauffeur-livreur est responsable d’effectuer la livraison de produits alimentaires auprès de notre clientèle de la région du Saguenay-Lac-St-Jean. Plus précisément, il doit s’assurer de l’exactitude des commandes et offrir un excellent service à notre clientèle, le tout conformément aux procédures et politiques de l’entreprise.

PRINCIPALES TÂCHES :

Effectuer la livraison et la manutention de la marchandise auprès de notre clientèle du Saguenay-Lac-St-Jean; Procéder aux inspections mécaniques des équipements; Conduire le camion en respectant la réglementation en vigueur; Vérifier l’exactitude des commandes; Offrir un excellent service à notre clientèle; Respecter l’ensemble des politiques et des procédures de l’entreprise; Effectuer toutes tâches telles qu’elles peuvent être assignées par son supérieur immédiat.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

Détenir obligatoirement un permis de conduire de classe 1;

Posséder un bon dossier de conduite;

Connaître le réseau routier couvert, un atout;

Être disponible pour travailler la fin de semaine (le samedi pour le quart de jour et le vendredi/dimanche pour le quart de soir);

Être en bonne forme physique et aimer le travail manuel;

Avoir le souci d’offrir un excellent service à la clientèle;

Être autonome, digne de confiance, organisé et débrouillard;

Être capable de travailler sous pression et démontrer une bonne capacité d’adaptation aux changements.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Prime d'embauche (5000$ pour le poste de jour et 7500$ pour le poste de soir)

Poste permanent, temps plein (moyenne de 45 heures/semaine);

Horaire de travail de 4 à 5 jours/semaine;

Quart de jour ou de soir;

Transport local;

Taux horaire garanti à l'entrée de 27$/heure;

Rémunération basée sur un taux fixe, sur le kilométrage parcouru et sur la manutention effectuée (moyenne annuelle de 75 000$)

Allocations pour les vêtements (425$/année) et le cellulaire;

Banque d’heures maladie et de journées mobiles;

Programme d’assurance collective à la carte;

Programme de partages des profits;

Rabais sur les produits;

Autres programmes innovateurs

Faites parvenir votre CV au gfs.ca